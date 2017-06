Le Cercle Démocratique du Tampon se félicite de l'élection de Nathalie Bassire au poste de député de la 3ème circonscription.



Cet échec cuisant pour le candidat J. HOARAU met sous les feux de l'actualité les faiblesses de la politique de la majorité municipale du Tampon à laquelle nous nous opposons depuis trois ans :



-Isolement du Tampon

-Une politique basé exclusivement sur la fête aux frais des contribuables Tamponnais

-Des projets pharaoniques surmédiatisés non réalisés et difficilement réalisable, loin des attentes des Tamponnais

-Ralliement politique anarchique et autodestructeur

-Asphyxie circulatoire du Tampon

-Absence de véritables politiques sociales et familiales



Le succès de la candidate soutenue par le Cercle Démocratique du Tampon ouvre de réelles perspectives pour les échéances électorales futures sous notre slogan "Réunir pour Réussir Le Tampon".