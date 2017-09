Le Centre Ressources ETCAF dresse un bilan de ses actions durant la semaine de sensibilisation au SAF

Le Centre Ressources ETCAF (Ensemble de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale) a impulsé une dynamique régionale remarquable autour de la journée internationale du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) - le 9 septembre 2017- au travers d’actions de sensibilisation des professionnels et du grand public, organisées en partenariat avec de nombreux acteurs. Revenons sur les moments phares de cette semaine de sensibilisation à l’ETCAF.



Mardi 5 septembre 2017 : Conférence sur l’ETCAF auprès d’une centaine de professionnels de l’Enfance et de la Famille au sein de l’hémicycle du Conseil Départemental à Saint-Denis. L’information de ces professionnels constitue un enjeu primordial puisque plus de 75% d’entre eux estiment être en contact avec des enfants porteurs de TCAF. Le président de l’association des départements de France, Monsieur Dominique Bussereau, alors en visite sur l’île, a d’ailleurs salué l’engagement du Département de La Réunion dans la lutte contre l’ETCAF. Cette première rencontre marque le début d’un partenariat entre le Centre Ressources ETCAF et le Département de La Réunion pour la formation de ses différents professionnels : les assistants familiaux et professionnels de PMI seront sensibilisés au repérage et à l’accompagnement des enfants porteurs de TCAF dans les mois à venir.



Mercredi 6 septembre 2017 : Intervention du Pr Bérénice DORAY, directrice du Centre Ressources ETCAF lors de la conférence sur l’ETCAF au Ministère de la Santé à Paris organisée par les associations d’entre-aide (CAMERUP, VALSAF, ANECAMSP...) en présence de la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès BUZIN déclarant cet enjeu de prévention comme l’une de ses priorités. Au niveau national, La Réunion fait figure de région pilote grâce au plan d’action de prévention et de prise en charge des TCAF proposé par l’Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI) dont le Centre Ressources ETCAF est issu.



Samedi 9 septembre 2017 : Journée internationale du SAF organisée par le Centre Ressources ETCAF à Saint- Pierre En rassemblant les associations d’entraide et organismes de prévention (ANCRE, Femmes des Hauts et d’Outre-Mer, Vie Libre, SAF Océan Indien, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie, SAOME, le Point Info Santé), le Centre Ressources ETCAF a souhaité communiquer sur les conséquences de l’alcoolisation fœtale au plus grand nombre. Conférence publique, atelier d’expression slam, danse de la vie, jeu de prévention, atelier de peinture ont ponctué cette journée, permettant à tous de s’exprimer autour de cette cause. Katy TOAVE, leader du groupe de maloya féminin SIMANGAVOLE venu jouer pour l’occasion, a également porté haut et fort le message de prévention : "Soman 9 mois sans alcool si nou fé attention, marmaille la reskap in pli zoli vi".



Dimanche 10 septembre 2017 : Intervention du Pr Bérénice DORAY au débat public organisé par l’association Les Maillons de l’Espoir à Saint Denis



Jeudi 14 septembre 2017 : HappIJ’HOUR "9 mois = Zéro Alcool : Sa mèm’ lé bon !"

Lors de cette nocturne organisée par le CRIJ Réunion, les professionnels du Centre Ressources ETCAF (Pr Bérénice DORAY et Barbara DELMOTTE, chargée de mission) avec l’appui de SAOME ont sensibilisé de façon pédagogique un groupe de lycéennes. Une convention entre le CRIJ Réunion et le Centre Ressources ETCAF signera prochainement un engagement partenarial en faveur de l’information de la jeunesse réunionnaise sur les méfaits de l’alcool pendant la grossesse.