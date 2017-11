<<< RETOUR La Réunion Positive

Le CREPS de la Réunion Les CREPS sont des centres de ressource, d’expertise et de performance sportive. Depuis le 1er janvier 2016, le patrimoine immobilier des CREPS, ainsi que les missions d’entretien général et technique, d’accueil, d’hébergement et de restauration sont transférés aux Régions à l’instar des lycées il y a quelques années. Leur statut est modifié par la loi NOTRe, ils sont désormais qualifiés d’établissement publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et l’éducation populaire.





➜ la préparation des sportifs de haut niveau et la mise en oeuvre du double projet sportif, scolaire ou professionnel ;

➜ l’offre de formation aux diplômes professionnels conduisant aux métiers de l’animation et du sport.

À La Réunion, le CREPS développe son activité sur trois sites hétérogènes entre la ville, la montagne et la mer. Cette diversité en fait son originalité.





➜ Site de Saint-Denis

Le site est implanté le long de la route Digue à Sainte-Clotilde, à proximité d’autres équipements sportifs et de loisirs. Les jeunes sportifs sont hébergés à l’internat et se restaurent à la cafétéria du CREPS. Pour s’entraîner, le pôle France de Pelote Basque et les pôles espoirs Handball, Judo, Athlétisme, Pelote Basque, Canoë Kayak et les centres d’entraînement Rugby et Tir à l’arc, disposent des équipements sportifs du CREPS (terrains de handball, de basket-ball, de volley-ball, de tennis, une salle de musculation) ou de ceux de la commune (gymnases, le vélodrome, terrain de rugby, dojo, salle de gymnastique, piste d’athlétisme, parcours sportifs et piscine).



➜ Site de la Plaine des Cafres

À 1523m d’altitude, le site de Bourg-Murat offre d’autres conditions d’entraînement, dans un cadre environnemental exceptionnel, à proximité du coeur du Parc national de La Réunion.

Les entraînements des jeunes sportifs des pôles espoir basket-ball et football s’organisent sur place (gymnase, terrain de football, piste d’athlétisme, salle de musculation). Ce site est doté d’un internat et d’un service de restauration pour les sportifs qu’il accueille.



➜ Site de Saint-Paul

Situé en bordure du front de mer de Saint-Paul, et à proximité du centre-ville, ce site jouit d’une implantation privilégiée. Contrairement aux deux autres sites, celui-ci n’a pas de service de restauration ni d’internat. Il dispose de salles de formation et d’un espace de trampoline qui sert de structure d’entraînement au club de trampoline de Saint-Paul.



De nombreux champions Réunionnais sont passés par le CREPS comme Daniel Narcisse, Jeffrey M’ Tima, Benoît Kounkoud pour le hand-ball ou encore Dimitri Payet pour le football.

Dans ses locaux, le CREPS héberge aussi :

➜ le Centre Médico Sportif Régional (CMSR) qui assure le suivi médical de tous les sportifs inscrits dans les pôles ou les centres d’entraînement régionaux.

➜ l’UFA du sport, une antenne du CFA du sport de Bourgogne.





TRAVAUX D’ENTRETIEN ET GRANDS PROJETS



Les bâtiments du CREPS seront réhabilités. Des travaux de peinture, d’étanchéité, de mise en conformité, de revêtement de sol... sont programmés en 2018. Une étude de programmation est en cours sur les sites de Saint-Denis et de la Plaine des Cafres. Elle conduira à une restructuration et une réhabilitation des bâtiments. L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie des usagers et de répondre aux nouveaux enjeux et besoins de demain.





LE LABEL GRAND INSEP



Le label Bronze-Grand INSEP a été décerné au CREPS de La Réunion au mois de Juillet 2016.

Le label Grand INSEP garantit l’aménagement et la qualité des sites d’entraînement et de formation des sportifs de haut niveau, ainsi que le respect d’une approche éthique de la performance. L’intégration des centres dans le réseau Grand INSEP est conditionnée à l’obtention du label et au respect des exigences des critères arrêtés. Le label Grand INSEP se compose de 3 paliers qui correspondent à des critères spécifiques : le palier bronze, le palier argent et le palier or.





CONTACT



CREPS SAINT-DENIS

Route Digue BP 2O222 Champ Fleuri - 97493 Sainte Clotilde

02 62 94 71 94

creps@creps-reunion.sports.gouv.fr



CREPS SAINT-PAUL

47, boulevard du front de mer - 97460 Saint-Paul

02 62 22 53 66

asp@creps-reunion.sports.gouv.fr



CREPS PLAINE DES CAFRES

27ème Km Bourg Murat - 97418 Plaine des Cafres

02 62 22 53 66

apc@creps-reunion.sports.gouv.fr

