Le CHU et le GHER accueillent des actions de dépistage des hépatites

A l’occasion de la journée mondiale des hépatites, le CHU et le GHER accueillent sur leur site de St-Pierre et St-Benoît des actions de sensibilisation, d’information et de dépistage pour le grand public.



Cette journée mondiale, initiée par l'Organisation Mondiale de la Santé, est destinée à faire connaître les différentes formes d’hépatite au grand public.



Le 28 juillet, l’OMS invite les pays à prendre rapidement des mesures pour améliorer les connaissances sur la maladie et développer l’accès aux services de dépistage et de traitement. Aujourd’hui, seule une personne sur 20 sait qu’elle a une hépatite et seulement une sur 100 est traitée.



Le CHU avec les associations RIVE et Sidaventure se mobilisent le 28 juillet prochain et organisent des dépistages anonymes et gratuits dans les halls de ses hôpitaux de St-Pierre et de St-Benoît.



Nous avons le plaisir de vous convier à cette journée de sensibilisation :

Le vendredi 28 juillet 2017 De 9h à 16h, dans les halls des hôpitaux de St-Pierre et St-Benoît