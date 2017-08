Le CHU de St-Pierre condamné à indemniser un patient amputé

Le CHU de Saint-Pierre a été condamné par le tribunal administratif a indemniser un patient, rapporte Le Quotidien.



Ce dernier, qui avait été soigné à tort par radiothérapie pour un mélanome, a dû se faire amputer de la jambe et a vu apparaître des métastases au niveau du poumon et du pancréas.



Alors que la victime réclamait 600.000 de dommages et intérêts, le tribunal a condamné le groupe hospitalier à lui verser la somme de 123.000 euros, indique le journal