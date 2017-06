Le CHU Nord inaugure sa nouvelle IRM 3 Teslas

Nous vous l’annoncions il y a un mois, la mise en service d’une nouvelle IRM 3 Teslas, en remplacement de l’ancien appareil 1,5 Teslas sur le site Nord du CHU. Cette nouvelle IRM a été inaugurée mardi 30 mai 2017.



L’inauguration s’est déroulée en présence de M Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion, M Jean Paul Virapoullé, Président du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion et M David Corcos, Président Directeur Général de Philips France.



Pour rappel, la nouvelle IRM présente de multiples avantages, améliorant la performance du plateau technique d’imagerie du CHU Nord.



L’aimant est désormais deux fois plus puissant que l’ancienne IRM et permet d’extraire des informations extrêmement précises grâce à une détection plus fine des tissus anatomiques. L’appareil permet d’améliorer le confort des patients, la qualité des images et de réduire la durée des examens.



L’apport diagnostic de ce matériel est significatif dans tous les domaines cliniques notamment en neurologie, en oncologie et en cardiologie. La mise en lumière de la salle et le diamètre du tube qui passe à 70 centimètres (10 centimètres de plus que l'ancienne IRM) améliorent le confort du patient et lui apportent une plus grande aisance.



Une attention particulière a été portée aux examens pédiatriques avec l’intégration à la machine d’antennes spécifiques et d’un environnement adapté avec la diffusion de dessins animés pendant les examens.