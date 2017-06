Mail Culture Le Big Up Festival prend ses quartiers à la Cité des Arts en juillet

Les 7, 8 et 9 juillet 2017, le Big Up Festival 974 investira les espaces de la Cité des Arts à Saint-Denis pour trois jours de festivités des arts urbains. À cette occasion, 4 groupes de musique ont été invités à venir se produire à La Réunion : Ladea (France), ScareCrow (France), TSR Crew (France) et PuppetMastaz (Allemagne).







Vendredi 7 juillet à 21h // Scarecrow



Après 500 concerts dans 15 pays, en seulement 6 ans, le quartet Scarecrow continue de partager son style à part entière : le Blues-Hiphop, musique contestataire du XXIème siècle.



Du Blues des années 20 au Hip Hop des années 90, il n’y avait qu’un pas à faire, Scarecrow a eu raison d'oser !







Vendredi 7 juillet à 22h30 // Puppetmastaz



Prenez le Muppet Show, fringuez les avec les sapes de Snoop Dogg sur un fond musical situé entre Cypress Hill et les Beasties Boys et vous obtenez ce groupe de hip-hop dont les membres sont représentés par des marionnettes.









Samedi 8 juillet à 21h // Ladea



Rappeuse du Sud-Est de la France, Ladea fera les premières parties d’artistes confirmés que sont Youssoupha, Orelsan, Disiz, Casey, Rick Ross ou encore « IAM » avec qui elle foulera les planches de salles prestigieuses telles que le Bataclan, la Cigale ou encore l’Olympia.



Ladea vient de sortir son premier album solo, "Alpha Leonis".





Samedi 8 juillet à 22h // TSR Crew



Le TSR Crew s’inscrit dans la conception la plus pure de l’autoproduction en ayant créé son propre label, Chambre Froide, à l’origine de la production de tous ses projets.



Après 2 ans de tournée en Europe et au Canada, les trois rappeurs parisiens, Hugo Boss, Vin7 et Omry se produiront pour la première fois à La Réunion. Zinfos974 Lu 607 fois



