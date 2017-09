Le Baobab de Trois-Mares sera-t-il l'Arbre de l'année 2017 ?

Les votes sont ouverts... 14 arbres ont été sélectionnés pour représenter leur région. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour voter en ligne et élire l'arbre qui se verra décerner le prix du Public.8 mètres de hauteur, un tronc de 3,5 mètres de circonférence et un âge estimé à 50 ans... le Baobab de Trois-Mares (Le Tampon) représentera cette année La Réunion.En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre et de son importance (culturelle, affective, sociale, symbolique, historique...) Le jury se réunira le 17 décembre prochain afin de délibérer. Des photos - réalisées par un photographe de Terre Sauvage - des arbres lauréats et de la communauté ayant proposé leur candidature sont ensuite exposées dans un lieu prestigieux.Pour voter, rendez-vous sur www.arbredelannee.com