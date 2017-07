Le 2ème RPIMA remet ses bérets pour la 1ère fois hors de ses murs

La traditionnelle cérémonie de remise des bérets du 2ème RPIMA s’est tenue sur Petite-Île ce vendredi. Celle-ci, clôturant la formation militaire initiale de réserve (FMIR), a eu lieu sur le parvis de la mairie sous le regard ému des familles. C’est la première fois que cette cérémonie se tient en dehors de l'enceinte du régiment.



Ce sont 25 jeunes sortis des premiers jours de formation qui ont reçu leur béret lors de cette cérémonie très solennelle, placée sous le commandement du lieutenant-colonel Murat, chef de corps du 2ème RPIMA, en présence de Serge Hoareau, maire et conseiller départemental.



La 2ème compagnie de Bourbon est la réserve opérationnelle de la Réunion avec un effectif de 170

personnes effectuant des missions opérationnelles telles que la souveraineté des îles éparses

(Europa), la mission sentinelle (Aéroport Roland-Garros) et le Service de garde et des emprises.



Ces jeunes ont signé pour 5 ans et vont devoir suivre plusieurs formations (TIOR, SC1, tir de combat

et autres…) pour pouvoir effectuer les missions dévolues au 2ème RPIMA.



Pour les jeunes qui veulent s’engager, le référent RH est le Major Janson. Réception tous les mardis

et jeudis ou appeler au 0262 93 57 43.