Le 23ème Challenge Mauril Leblé fait la part belle au ballon rond

Pour une 23ème édition impulsée par la volonté du maire Joseph Sinimalé, le challenge Mauril Leblé a satisfait les passionnés de football. Dès le début d’après-midi ce samedi 25 novembre, les membres de l’organisation se sont activés afin de faire de cet événement un moment exceptionnel.



Après le discours des élus et des membres de la famille, avec une mention particulière à Eric leblé, rendant hommage à son grand frère qui aurait bientôt eu 50 ans, les matchs entre les vétérans et les plus jeunes se sont engagés sur chaque moitié de terrain jusqu’en début de soirée.

Bien sûr, les enfants et le grand public ont pu profiter des animations prévues en parallèle de la compétition. Structure gonflable, restauration rapide, zumba et concert, à n’en pas douter, il y en avait pour tous les goûts. Notons l’engagement des personnes qui se sont dédiées à la bonne organisation du challenge à savoir Eric Leblé et sa famille, Jacky Miranville, Sabine Lazarre et Eddy Népal.

À l’issue des rencontres, ce sont finalement les équipes "Julien Gaze" et "Gros paille" qui se sont illustrées.