Comme il l’avait été annoncé le 26 juin 2017, le 1er SAFTHON a eu lieu les 8 et 9 septembre grâce à la mobilisation de tous, petits et grands.



Les entreprises, les commerçants, le public, les institutions, les compagnies de transports, tous ont suivi et soutenu ce mouvement qui a eu une audience internationale qui fait chaud au cœur.



Les médias, presse écrite, télévision et radios ont été à la hauteur et nous ont non seulement ouvert la voie en relayant l’information mais en nous soutenant et nous ouvrant leur antenne pour permettre à tout un chacun de suivre toutes les animations, durant ces deux journées.



Un très grand merci et bravo à tous, vous êtes tous formidables.



Perso, j’ai vécu le SAFTHON à Cilaos le vendredi où l’équipe de com, animation et culturelle a fait un remarquable travail de préparation sur le terrain.

Les commerçants, touristes, musiciens, tous ont participé avec enthousiasme et bonheur.

Le samedi c’était au stand de Car Jaune, avec Anais, Cindy et Alice à la gare routière de Saint Pierre où les voyageurs, mis au parfum par les équipes de télé et radio Freedom ont joué le jeu avec nous.



Nous avons eu des échanges très riches avec chacun et reçu un grand soutien de tout le personnel de Car Jaune sur place.

Le soir, rue du four à chaux, on attendait le concert de Nicole DAMBREVILLE, qui a récité un poème spécialement écrit pour l’événement par Annick MAILLOT, que je vous laisse savourer.



Nicole, comme à son habitude a été magistrale avec toute la pêche qu’elle peut avoir, cette joie de vivre qu’elle peut communiquer et cette générosité qui la caractérise et qui lui a fait dire sans hésitation OK ! Je vous suis.



J’ai hélas fini ma soirée trop tôt, faute de transport en commun, comme d’habitude avec dans la tête et le cœur : « dans un jardin d’hiver », chanson d’Henri SALVADOR, chantée avec grâce par Nicole.



Le Tampon a connu un véritable succès grâce à Vani et Joelle, Saint Denis grâce à Marine, Julie et Alice. Saint Pierre St Louis avec Noéma, Denis, Thérèse, Emilie, Hugues, Alice, Florence, David et tout le comité de pilotage.

Sarah a assuré à Paris.

Saint André n’a pas manqué ce rendez -vous historique.

L’aventure continue le 23 à St Joseph et le 30 à St Philippe, soyez au rendez -vous sans faute, vous ne le regretterez pas.

Les Tshirts et petits noeuds sont toujours en vente en ligne et les tirelires sont disponibles chez les commerçants dans toutes les villes pour vos dons.



Un grand merci à tous pour cette aventure extraordinaire et retrouvons nous l’an prochain.



Merci po tousala



La Rényon i amonte le chemin

Po un plus joli demain

Not ti boute La Ter

I désaute la mer



Pas besoin nou la peur

Pas besoin nou la honte

I fo nou amonte

Saf nou gagne faire asteur



Partou nou lavé besoin

Zot la di oui nou vien

Un oui po de vrai

Un oui po fé rêver