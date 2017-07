Le 14 Juillet à Saint-Joseph

Des festivités toute la journée au centre- ville avec entre-autres un défilé.

Puis, la foule se dirige vers la caverne des Hirondelles, transformée.

Le Maire fait un discours assez sympa rappelant le vivre ensemble

Et les groupes de danses s’enchaînent, les uns après les autres,

offrant aux visiteurs un moment d’émotion ; Chacun ayant un proche parmi les

danseurs.



Puis vient, vers 19h30, le fameux feu d’artifice tant attendu et qui ne décevra pas.

Sur la musique de Vangelis ou Freedom, chacun ses repères, la féérie commence.

C’est magnifique et les spectateurs en prennent plein les yeux, fascinés comme toujours.

Le spectacle dure assez longtemps dans un silence total, ponctué de « houa » !

Et le clou, le concert Baster, Ti Coq Velaye, Frédéric Joron.



On ne pouvait pas rêver meilleure prestation.

Pour ceux qui attendaient un enchainement des trois, la surprise fut totale.

Les trois compères ont chanté ensemble, tout le long du spectacle, avec une complicité totale : un grand moment.

Perso, j’ai entendu la voix de Thierry Gauliris, de loin mais ne le voyait pas sur scène.

Instant troublant, mais en approchant de la scène, Thierry était bien là.



Mais surprise, on passe du look Bob Marley, auquel il nous a habitués depuis plus de trente ans à celui de Bad Boy, style Joe Star ! Difficile même si ça le rajeunit.



Heureusement que la magie opère toujours grâce à cette voix unique et ses merveilleuses chansons, et le talent de ces trois artistes.

Reste à espérer que de nouvelles compositions verront le jour; Bien que réentendre les morceaux connus soit toujours un délice, l’attente de nouveaux frissons est là.



Nous avons appris avec stupéfaction, que les trois artistes se heurtaient à une fin de non- recevoir de la part des organisateurs au niveau départemental et régional .



Leur projet, bien que travaillé depuis plusieurs mois, n’est pas soutenu et l’accès aux salles et emplacements officiels nombreux dans l’île impossible.



Mais c’est sans compter sur le public toujours présent, sur leur talent.

Tien bo lé ga , nou lé la, nou larg pa, nou sra la chak fwa ki fodra !



Grégoire a été rejeté par tous, radios, télés, Universal et autres ; qu’à cela ne tienne, le public a suivi sur Internet et on connait la suite.

Allons- nous faire la même erreur ? Lâcher nos artistes qui tiennent depuis plus de trente ans ? Faut- il laisser parler les égos ou au contraire suivre le public qui aura toujours raison, au risque de causer des dégâts considérables ?



Merci à Saint Joseph d’avoir offert cette journée, d’avoir fait confiance aux artistes locaux. (Le Maire connaît toutes les chansons et n’hésite pas à danser discrètement pendant tout le spectacle)

Merci au public pour sa participation massive, sa discipline.

Merci à Frédéric, Ti Coq Velaye et à Thierry.



Nu artrouv !