Laura Faivre, meilleure moyenne en bac pro cette année

Laura Faivre, 19 ans, élève du lycée des Avirons, a obtenu son baccalauréat professionnel (série Commerce) avec 17,75 de moyenne. C'est la meilleure moyenne de sa filière.J'espérais avoir la mention très bien mais je stressais beaucoup. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne note, donc ça a été une agréable surprise ! J'ai été voir les résultats sur place, au lycée, et tous mes professeurs m'ont félicitée.Je ne m'y attendais pas du tout. Quelque part ça rassure, on se dit qu'on a des compétences et qu'on n'est pas plus nul qu'un autre. Mes parents sont très fiers de moi.L'an prochain je vais faire une mention complémentaire en service financier, au lycée de Vue Belle. C'est pour travailler, plus tard, dans les banques ou les assurances.C'est du sérieux, c'est une attitude à avoir, à l'école ou même dans le reste. Quand j'ai fait mes stages, j'ai été sérieuse, tout s'est bien déroulé. J'ai révisé les matières les unes après les autres, en fonction de l'ordre d'examen, et tout au long de l'année de la relecture de cours.J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'art, du dessin et de la création.Oui, un voyage, peut-être aux Seychelles, avec un copain.