Société Larg pas lékol: Une semaine pour lutter contre le décrochage scolaire

La 3ème édition de "La Semaine de la persévérance scolaire" aura lieu cette semaine, de lundi à samedi. Avec son slogan "Larg pas lékol", la manifestation s’inscrit dans le plan "Vaincre le décrochage scolaire" et intègre les journées académiques de l’innovation.



Un événement qui vise à "mobiliser et activer la communauté éducative autour des jeunes et de leur réussite". L’occasion de mettre en lumière les actions menées par les équipes éducatives, de sensibiliser à l’importance d’échanger sur les pratiques professionnelles et de faire connaître les dispositifs novateurs mis en place par certains établissements.



25.000 "décrocheurs" de moins de 25 ans



Des animations seront proposées pendant toute la semaine. Elles se déroulent sur trois niveaux. Dans chaque collège et lycée, au moins une action sera mise en place à destination des élèves, des personnels et des familles. Dans chacun des quatre réseaux FOQUALE, les établissements scolaires accueilleront, à tour de rôles, des équipes des écoles, collèges et lycées de son réseau, qui viendront présenter les actions et dispositifs mis en place pour prévenir ou remédier au décrochage scolaire.



Au niveau académique, un séminaire se tiendra sur le thème des neurosciences, les apprentissages et l’accompagnement à la persévérance scolaire, destiné aux personnels d’encadrement le matin et ouvert à tous l'après-midi.



À La Réunion, le décrochage scolaire concerne 3378 jeunes dont 576 possèdent a minima un diplôme de niveau V, soit 2823 jeunes pour 2017 (source : RIO nov 2017). Un chiffre en baisse car ils étaient 5 885 en 2012. Le nombre de décrocheurs de moins de 25 ans peut être estimé à 25 000.

