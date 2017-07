Lancement d'un prêt de développement outre-mer pour les entreprises

Ce nouveau prêt répond à un besoin des entreprises ultramarines de disposer d’un outil de financement des investissements immatériels (prospection, formation, recherche développement, etc).



Ce nouveau dispositif finance également le besoin en fonds de roulement et pourra par ailleurs aider les entreprises à couvrir leurs besoins de trésorerie liés au décalage de versement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.



Remboursable sur 5 ans, avec un an de différé de remboursement, ce prêt allant de 10 000 euros à 300 000 euros sera proposé à un taux bonifié. Il n'appelle aucune garantie sur les actifs de l’entreprise ou sur le patrimoine du dirigeant.



Associé à un financement bancaire de même montant, ce nouveau dispositif va soutenir l’activité des entreprises et contribuer à la réalisation de leurs programmes d’investissement.



Le prêt est distribué à partir du 6 juillet par le réseau de Bpifrance dans les outre-mer. Il est doté d’un potentiel d’engagement de 80 millions d’euros.



En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, une offre comparable adaptée a été développée, en partenariat avec les collectivités compétentes.