Mail Culture Laisserons-nous le Théâtre d’Azur crever ? Il faut sauver le soldat Folio !



Va-t-on laisser crever notre Théâtre d’Azur ?



Nous avons perdu Talipot, réfugié en Afrique du Sud (ils sont moins cons que nous, tiens !), Talipot, reconnue "troupe internationale" et nous, les Réunionnais, sommes les seuls à ne pas le savoir ? Bravo les enfants.



Vollard… L’illustre Vollard, a disparu parce que ne trouvant même pas une salle où s’exprimer. C’est un comble. Acte 3, Les Bambous et bien d’autres, pareil. Tous ces théâtres, qui faisaient notre légitime fierté, se sont barrés faute d’être soutenus.



Répétons-le au risque d’indisposer : l’action culturelle à La Réunion, ne peut subsister faute de soutien public ou privé. Faute de subvention.



Et cette action ne s’écrit qu’à coups de "k" comme kalachnikov ou kiltir, quand ils y pensent.



François Folio joue sa dernière carte. Toute fierté bue, il "fait la manche" et sollicite, implore votre aide.



Si vous aimez le théâtre, si vous attachez un prix à notre culture réunionnaise, si vous voulez aller au-delà de la formule bêtifiante "kréol partout ou le tan"… sauvez le Théâtre d’Azur.



On ne vous demande pas grand-chose, juste un coup de pouce. Ce que vous pouvez.



Je m’y engage personnellement : ce que vous donnerez, même UN seul euro, servira à sauvegarder le dernier fleuron de notre culture théâtrale réunionnaise.



Si Folio met la clef sous la porte, ce sera une grande part de chacun de nous qui disparaîtra.



Vous pouvez faire parvenir vos donc à :



S’il vous plaît, un petit geste… un tout petit. Hein ? Va-t-on laisser se perdre dans les limbes notre dernier théâtre ?Va-t-on laisser crever notre Théâtre d’Azur ?Nous avons perdu Talipot, réfugié en Afrique du Sud (ils sont moins cons que nous, tiens !), Talipot, reconnue "troupe internationale" et nous, les Réunionnais, sommes les seuls à ne pas le savoir ? Bravo les enfants.Vollard… L’illustre Vollard, a disparu parce que ne trouvant même pas une salle où s’exprimer. C’est un comble. Acte 3, Les Bambous et bien d’autres, pareil. Tous ces théâtres, qui faisaient notre légitime fierté, se sont barrés faute d’être soutenus.Répétons-le au risque d’indisposer : l’action culturelle à La Réunion, ne peut subsister faute de soutien public ou privé. Faute de subvention.Et cette action ne s’écrit qu’à coups de "k" comme kalachnikov ou kiltir, quand ils y pensent.François Folio joue sa dernière carte. Toute fierté bue, il "fait la manche" et sollicite, implore votre aide.Si vous aimez le théâtre, si vous attachez un prix à notre culture réunionnaise, si vous voulez aller au-delà de la formule bêtifiante "kréol partout ou le tan"… sauvez le Théâtre d’Azur.On ne vous demande pas grand-chose, juste un coup de pouce. Ce que vous pouvez.Je m’y engage personnellement : ce que vous donnerez, même UN seul euro, servira à sauvegarder le dernier fleuron de notre culture théâtrale réunionnaise.Si Folio met la clef sous la porte, ce sera une grande part de chacun de nous qui disparaîtra.Vous pouvez faire parvenir vos donc à : Leetchi.com S’il vous plaît, un petit geste… un tout petit. Hein ? Jules Bénard Lu 198 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Dernier jour du 85ème Fait main à l'Eperon ce dimanche "Sois sage Reine-May" : La Réunion au cœur du roman de Colline Hoarau