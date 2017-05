Laetitia Barbarin, "en marche" vers l'investiture

Laëtitia Barbarin s'est installée à la Réunion il y a 8 ans, et s'est attachée à l'île et à ses habitants, au point de souhaiter les représenter à l'assemblée nationale, sous l'étiquette "la République en marche", dont elle brigue l'investiture pour la 7ème circonscription.



La jeune femme est issue de la société civile, elle travaille dans l'immobilier, et n'a jamais encore fait de politique. "Je ne me suis jusqu'à présent jamais retrouvée dans la politique. Le clivage droite-gauche est obsolète. Emmanuel Macron représente un vrai changement, il prend le meilleur de la gauche et de la droite, et a des idées nouvelles. Il est jeune, et plus ancré dans la réalité économique."



La candidate à l'investiture "en marche" dit puiser sa légitimité de son expérience professionnelle, qui lui a fait comprendre les problématiques économiques de la Réunion.



Elle est préoccupée par la question des transports sur l'île, et propose un tramway à St-Denis et St-Pierre, des bateaux-bus pour relier les villes, un téléphérique entre St-Louis et Cilaos "pour éviter les éboulis", ainsi que le développement des véhicules électriques.



Allègement des charges sociales et réforme du Pôle Emploi



Sur le plan économique, Laetitia Barbarin donne priorité à l'allègement des charges sociales, afin de relancer l'emploi et de permettre une augmentation des salaires, car dit-elle "le coût de la vie est très élevé à la Réunion, il faut augmenter les salaires dans le privé".

Pour lutter contre le chômage, elle préconise une réforme du Pôle Emploi, avec un meilleur suivi des chômeurs et plus de formations. Rappelons que le programme "En Marche" prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et la suspension des allocations chômage après le refus de deux propositions d'emploi "décent".



En ce qui concerne l'agriculture, Laetitia Barbarin prône un investissement massif de l'État afin d'industrialiser plus la production agricole, tout en la souhaitant "raisonnée". Elle propose, par exemple, la création d'une industrie locale de production de jus de fruits, et plus particulièrement de jus de canne, pour solutionner la problème de la culture cannière, en lui donnant d'autres débouchés.



Un point important de ses propositions pour la Réunion est l'allègement de l'octroi de mer, "une aberration, qui ralentit le développement économique de l'île et de l'import-export".



Dernier point abordé, la crise requins : "Il y a eu trop de morts et le silence des hommes politiques à ce sujet est assourdissant". La jeune femme propose d'autoriser de nouveau la pêche des requins, pour lutter contre leur "prolifération".



Laetitia Barbarin a déposé sa candidature à l'investiture "En Marche" ce lundi matin, date limite, et espère recevoir une réponse positive de Paris avant la fin de semaine. "Je n'ai aucun appui politique, mais j'ai bon espoir d'être investie. Tout est possible, il suffit d'essayer."