La ville de Saint-Paul lance son appli

La Mairie de Saint-Paul propose aux détenteurs de Smartphone l’application "Ville de Saint-Paul" pour vivre la ville en toute mobilité.Sur cette application, on pourra trouver toutes les actualités institutionnelles, les événements, la vie des quartiers, mais également des photos et des vidéos, l’agenda culturel et sportif... et cerise sur le gâteau : des notifications push !En cas de fermeture d’école, d’intempérie, d’événement dangereux, insolite ou lors d'une grande manifestation, les notifications push permettront en temps réel d’avertir les personnes ayant installé l’application.Saint-Paul se positionne en tant que ville connectée avec ses habitants et met à leur disposition des outils numériques leur permettant de trouver l’information qu’ils désirent où qu’ils se trouvent et cela 7/7j : réseaux sociaux site Internet , Newsletter (deux fois par mois), et maintenant l’application.Cette application a été développée en interne par le service communication de la mairie. Elle est disponible gratuitement sur les deux principales plateformes de téléchargement : Google Play Store et AppStore.