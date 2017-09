Mail Courrier des lecteurs La version du chauffeur de Car Jaune face au signalement d'un passager

Le 15 août dernier, Jules Bénard nous faisait parvenir un courrier des lecteurs intitulé [Cars Jaunes] Le comble de l'inconscience meurtrière : Le chauffeur téléphone à sa copine... assise à 2 mètres ! Dans son courrier, l'auteur pointait du doigt le comportement d'un chauffeur de la ligne O1 reliant Saint-Denis à Saint-Pierre par la Route des Tamarins. Le conducteur a été accusé d'avoir téléphoné à sa copine assise à quelques mètres de lui dans le bus et d'avoir eu un comportement dangereux. Une version réfutée par le chauffeur. Aujourd'hui sanctionné et rétrogradé par son employeur, Jean-Bernard Auguste a souhaité apporter sa version des faits et "rétablir la vérité". Voici son droit de réponse.



"Cet usager est entré dans mon bus le mardi 14 août. Il était assis juste derrière moi. Ma copine était effectivement dans le bus. On a parlé peut-être 5 minutes. En aucun cas je n'ai pris mon téléphone, j'avais les deux mains sur le volant. C'est absurde. Pourquoi j'aurais fait quelque chose d'aussi stupide ? On ne joue pas avec la sécurité des passagers.



J'ai 28 ans de permis super lourd, cela fait 22 ans que je suis dans le transport en commun. Je suis aussi taximan. Le jeudi 16 août, j'apprends que je suis retiré de la ligne Car Jaune et que je suis rétrogradé au transport scolaire. Mon employeur (l'entreprise Moutoussamy, sous-traitante pour Car Jaune ndlr) m'indique juste que j'ai été sanctionné parce que j'ai fait "une grosse bêtise". Je n'ai rien fait !



Mon employeur m'a retiré de mon poste sans explication. Il m'a juste indiqué avoir reçu un e-mail de Car Jaune concernant une réclamation déposée par Mr. Bénard. Suite à ce mail, il a directement pris des sanctions. Je suis père de famille, ce tissu de mensonges m'a coûté cher, une différence de 400 euros sur mon salaire ! On ne peut pas s'amuser comme cela avec la vie des gens. Il y a des caméras dans les bus, cela aurait été simple de vérifier ce qu'il s'est passé.



J'ai voulu aller déposer plainte pour diffamation. La police m'a expliqué que le courrier des lecteurs ne mentionnait pas mon nom et que je n'étais donc pas directement identifiable. Pour que mes démarches avancent, il faudrait que mon employeur me fournisse la réclamation déposée par l'usager à mon encontre. Mais il refuse catégoriquement ! Je ne sais même plus si je dois en vouloir à celui qui a écrit ces choses sur moi ou à mon employeur.



J'ai récupéré les relevés téléphoniques prouvant que je n'ai ni émis ni reçu des appels dans le créneau horaire concerné. Un huissier a également constaté que je n'avais qu'une seule ligne téléphonique et un seul téléphone. Malgré cela, je reste dans l'impasse. J'espère que grâce à ces preuves, mon employeur acceptera la discussion et peut-être qu'il reviendra sur sa décision. Tout ce que je demande, c'est de rétablir la vérité.



Je vis un véritable cauchemar. Quelle image je donne à mes enfants, à mes proches et à mes collègues ? Aujourd'hui je suis exclu, on ne me serre même plus la main. J'ai honte de voir ce qui a été écrit sur moi. Je pense aussi à l'image catastrophique que cela a dû véhiculer pour Car Jaune. C'est une histoire de fou." "Cet usager est entré dans mon bus le mardi 14 août. Il était assis juste derrière moi. Ma copine était effectivement dans le bus. On a parlé peut-être 5 minutes. En aucun cas je n'ai pris mon téléphone, j'avais les deux mains sur le volant. C'est absurde. Pourquoi j'aurais fait quelque chose d'aussi stupide ? On ne joue pas avec la sécurité des passagers.J'ai 28 ans de permis super lourd, cela fait 22 ans que je suis dans le transport en commun. Je suis aussi taximan. Le jeudi 16 août, j'apprends que je suis retiré de la ligne Car Jaune et que je suis rétrogradé au transport scolaire. Mon employeur (l'entreprise Moutoussamy, sous-traitante pour Car Jaune ndlr) m'indique juste que j'ai été sanctionné parce que j'ai fait "une grosse bêtise". Je n'ai rien fait !Mon employeur m'a retiré de mon poste sans explication. Il m'a juste indiqué avoir reçu un e-mail de Car Jaune concernant une réclamation déposée par Mr. Bénard. Suite à ce mail, il a directement pris des sanctions. Je suis père de famille, ce tissu de mensonges m'a coûté cher, une différence de 400 euros sur mon salaire ! On ne peut pas s'amuser comme cela avec la vie des gens. Il y a des caméras dans les bus, cela aurait été simple de vérifier ce qu'il s'est passé.J'ai voulu aller déposer plainte pour diffamation. La police m'a expliqué que le courrier des lecteurs ne mentionnait pas mon nom et que je n'étais donc pas directement identifiable. Pour que mes démarches avancent, il faudrait que mon employeur me fournisse la réclamation déposée par l'usager à mon encontre. Mais il refuse catégoriquement ! Je ne sais même plus si je dois en vouloir à celui qui a écrit ces choses sur moi ou à mon employeur.J'ai récupéré les relevés téléphoniques prouvant que je n'ai ni émis ni reçu des appels dans le créneau horaire concerné. Un huissier a également constaté que je n'avais qu'une seule ligne téléphonique et un seul téléphone. Malgré cela, je reste dans l'impasse. J'espère que grâce à ces preuves, mon employeur acceptera la discussion et peut-être qu'il reviendra sur sa décision. Tout ce que je demande, c'est de rétablir la vérité.Je vis un véritable cauchemar. Quelle image je donne à mes enfants, à mes proches et à mes collègues ? Aujourd'hui je suis exclu, on ne me serre même plus la main. J'ai honte de voir ce qui a été écrit sur moi. Je pense aussi à l'image catastrophique que cela a dû véhiculer pour Car Jaune. C'est une histoire de fou." Zinfos974 Lu 278 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Un jazzman d’envergure mondiale s’en est allé : Hommage à Jeannot Rabeson Lettre ouverte aux territoriaux de la Réunion