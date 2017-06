La tourterelle striée

Tourterelle Striée, "Geopelia Striata". Taille: 20cm.Oiseau commun sur l'ensemble du département. Avec une tête bleu/Gris pâle, le dessus gris brun clair et toutes les plumes du cou aux sus-caudales sont marquées d'une mince ligne apicale noire, la gorge est bleu pâle passant au rose vineux, la poitrine et le ventre sont barrés de noir. Une queue longue d'un gris brun, l’extrémité des rectrices latérales blanche, des rémiges rousses surtout visibles en vol, le bec gris bleu, l’œil et paupières bleu pâle, des pattes roses.Source info: Michel Payet http://michelpayetphotography.weebly.com/