La sur-rémunération est un sujet sensible et épineux à la fois

Bien que n'étant pas personnellement concerné, je considère qu'il s'agit d'un sujet qui concerne tous les réunionnais et qui mériterait d'être débattu avec le souci de préserver les équilibres.



Pourquoi ?

A juste titre, parce qu'ils sont "rationnels", les jeunes réunionnais préfèrent majoritairement opter pour la fonction publique et je les comprends. Avoir tout à la fois la sécurité de l'emploi et la sur-rémunération est globalement plus intéressant que tenter de devenir entrepreneur ou travailler dans le privé.

Toutefois, nous savons tous que les places sont limitées et qu'elles vont sans doute être appelées à diminuer dans le futur, tandis que notre économie a besoin de davantage d'entrepreneurs et de salariés expérimentés et qualifiés.



Ne pas toucher à l'actuelle sur-rémunération :

Il est toujours facile de parler du salaire des autres et il serait "facile" de préconiser de réduire le taux de sur-rémunération actuel au véritable surcoût mesuré par l'INSEE.

Facile, peut-être, idiot et dangereux, sûrement.

Comment pourrait-on sérieusement placer quelqu'un qui travaille actuellement pour un salaire donné (y compris la sur-rémunération) dans la situation consistant à voir son salaire réduit de 30% ?

Ce n'est pas raisonnable et j'y suis personnellement opposé.

Toutes ces personnes et leurs familles ne sont pas responsables de cette situation et elles ont organisé leurs vies en fonction de leurs revenus : crédit immobilier, crédits à la consommation, charges etc. ...

Réduire leur salaire reviendrait à les placer brutalement en situation de faillite personnelle, ce que personne ne peut raisonnablement souhaiter. Ce serait irresponsable et injuste.

Je suis donc d'avis de ne plus revenir sur le niveau de sur-rémunération des personnes qui en bénéficient actuellement.



Alors, il ne faudrait rien faire ?

Certainement que si, et ce afin de rééquilibrer le marché du travail de sorte que le privé redevienne aussi attractif que la fonction publique.



Quoi/comment ?

- On pourrait imaginer qu'un nouveau taux de sur-rémunération (calculé par l'INSEE, actuellement environ 12% je crois) soit appliqué aux nouveaux entrants de la fonction publique à compter de 2020. Cela poserait néanmoins un problème d'écart de salaire entre personnes occupant le même poste, ce qui doit être considéré et traité.

- Dans le même temps, donc, et parce que c'est aussi nécessaire pour l'attractivité du territoire, on pourrait instaurer un taux d'imposition sur les revenus inférieur à ce qu'il est actuellement.

Ce taux réduit ne profiterait pas aux actuels sur-rémunérés (qui ne cumuleraient pas les 2 avantages mais ne perdraient pas de pouvoir d'achat), mais il profiterait aux nouveaux entrants ainsi qu'à tous les salariés du secteur privé.

Ainsi, les nouveaux entrants de la fonction publique bénéficieraient d'un taux de sur-rémunération de (environ) 12%, auquel s'ajouterait un taux d'imposition réduit, de sorte que l'écart avec les "anciens" sur-rémunérés serait réduit. Ce taux d'imposition réduit profiterait aussi à tous les salariés du secteur privé qui verraient aussi leur pouvoir d'achat augmenter.



Je ne doute pas que cette solution est imparfaite, mais en existe t'il une qui soit à la fois réaliste et meilleure ?



Si le gouvernement voulait se saisir de la question en prenant le temps d'organiser une large consultation et de conduire des évaluations sérieuses, il pourrait probablement instaurer un schéma de ce type qui rééquilibrerait les niveaux de vie entre tous les réunionnais, sans porter préjudice à personne, et au contraire au plus grand bénéfice d'une large partie de la population et de l'économie de l'île.



