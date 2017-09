La stupide guéguerre des cinémas à Saint-Pierre : Ça commence à bien faire !

On commence à en avoir assez de lire dans les journaux les coups fourrés auxquels se livrent les deux promoteurs. Yves Ethève de Mauréfilms a obtenu l’autorisation de construire à Pierrefonds le pendant du multiplexe de Cambaie. C’est une affaire entendue.



Du coup, voici que son concurrent d’Investissement et commerce contre-attaque en lui balançant à la figure son projet de multiplexe à la ZAC Canabady.



Les deux projets sont intéressants mais il faut bien que l’un des deux se fasse. Lequel ? On s’en con-tre-fout to-ta-le-ment ! Nous, les Saint-Pierrois, ce qu’on veut, c’est UN cinéma, point.



Rappelons qu’avant, quand le cinéma était en vogue (et moins cher), la capitale sudiste se targuait de 7 salles, mieux qu’à Saint-Denis.



Le chef-lieu avait le Ritz, les 2 Plaza et les 3 Rio, dont une salle labélisée « art et essai » juste à côté de la salle « porno » et une autre plus conventionnelle. Il m’est arrivé d’y voir d’excellents films, dont « Mandingue » de Richard Fleisher (avec le champion Ken Norton).



Saint-Pierre avait ses 3 Rex et son Roxy, dirigés par Issabaye et gérés par l’ami Pipo (i bouge encore !) ; il y avait 3 salles au Ciné-Alpha de Mario « Porno », centre devenu « Lucet-Langenier » par la suite, toujours avec ses cinémas plus le Théâtre d’Azur (lui aussi i bouge encore, mais au prix de quels sacrifices !) Le ciné-porno ou ciné-Mario ne présentait pas que des films à caractère pornographique : j’y ai vu, là aussi, de très bons films.



La vogue du cinéma a périclité et retrouve ses couleurs aujourd’hui. C’est devenu cher pour le péquin moyen, mais il y a une fréquentation certaine. Ce n’est pas cette histoire de gros sous qui doit commander le cours des choses : on veut un cinéma, n’importe lequel, qu’importe où il sera, il nous en faut un, c’est tout !