La seconde édition du Salon Made in Femmes se déroulera en septembre à l'île Maurice

Objectifs : rassembler plus de 150 participantes, consolider les premiers projets collaboratifs et créer des opportunités d’affaires transfrontalières.



De nombreux secteurs d’activités seront représentés : agro-nutrition, TIC, environnement, énergie, services à la personne, conseil, développement durablement et commerce.



Cette manifestation, dont la première édition s’était tenue avec succès à la Réunion en 2014, s’adresse aux femmes entrepreneures prêtes à se lancer à l’international, à l’exclusion des entreprises non immatriculées et des franchises.



Les femmes entrepreneures de l'océan Indien sont membres du réseau international EFOI qui fêtera ses dix ans en août prochain.