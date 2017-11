La saison des letchis s'annonce mauvaise à Madagascar

La saison des letchis était annoncée en retard de plus d'un mois sur la Grande île, désormais, l'on sait aussi qu'elle sera peu prolixe. Une nouvelle sans conséquences pour l'exportation malgache, la part de la production locale vouée à l'exportation vers l'Europe étant de 18 000 tonnes.



L'année dernière, 100 000 tonnes du précieux fruit ont été récoltées à Madagascar, mais les prévisions pour cet été 2017 sont de 70 000 tonnes, soit 30% de perte. Cette baisse de production est liée à des évènements climatiques, Madagascar ayant été victime d'une sécheresse qui a entraîné une floraison tardive et de moins bonne qualité.



Les paysans malgaches vont avoir plus de difficultés à récolter leurs letchis cette année, car ils devront aller les chercher dans des zones plus éloignées que d'habitude. Ceci augmentera le coût de production, et les délais de livraison, et le prix au kilo pourrait bien passer de 3€ à 4 ou 5€. Or, les Malgaches sont conscients que les letchis réunionnais sont de bien meilleurs qualité, et craignent que les consommateurs européens ne préfèrent, pour une différence de prix moindre cette année, manger les juteux letchis de La Réunion, qui de plus partent en avion, non en bateau.



Comme souvent en matière d'économie, le malheur des uns fait le bonheur des autres...