La grande Une La rupture est-elle consommée entre Didier Robert et Joseph Sinimalé ? Les résultats du 1er tour des élections législatives ne font pas des dégâts qu'en métropole. Peut-être avons-nous assisté hier à l'explosion de la plate-forme de la Droite et du Centre, avec le départ de Joseph Sinimalé qui pourrait bien se rapprocher de Thierry Robert.



Il n'est jamais bon de mélanger affaires familiales et politique. Joseph Sinimalé l'a peut-être appris hier à ses dépens. Surtout quand on a une fille incontrôlable qui, de par ses prises de position à l'emporte-pièces, risque de vous entrainer sur des chemins que vous n'auriez pas souhaité.

Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut en revenir à l'origine du conflit.



Les relations ont toujours été tendues entre Sandra Sinimalé et Fabrice Marouvin. Pour quelles raisons? Eux seuls le savent réellement. Faut-il y voir une jalousie de la fille qui ne supporte pas de voir un "étranger" accaparer son papa? Possible, d'autant que pendant des années, Fabrice Marouvin a été l'homme de confiance absolu de Joseph Sinimalé. Travailleur infatigable, omniprésent à la mairie où il arrivait aux aurores et était souvent le dernier à partir, il avait su se rendre indispensable auprès du maire de Saint-Paul qui ne jurait que par lui et écoutait tous ses conseils.



Du jour où les relations sont devenues houleuses entre Sandra Sinimalé et Fabrice Marouvin, elles ont commencé à se distendre également entre le mentor et son conseiller, jusqu'à la brouille finale il y a un an qui a vu Fabrice Marouvin, sûr du pouvoir qu'il pensait détenir sur ses collègues du conseil municipal, tenter un putsch en essayant d'entrainer les autres conseillers municipaux à ne pas voter le budget de la commune.



Patatras. Il a raté son coup pour une ou deux malheureuses petites voix. Le Joseph Sinimalé est bien plus roublard qu'il n'y parait et a su manoeuvrer en coulisses pour déjouer la tentative de son ex-bras droit.



Joseph Sinimalé aurait pu prendre ombrage de ce qu'il faut bien appeler une trahison mais, sans doute au nom de leur vieille amitié et complicité, il a souhaité ne jamais rompre les ponts avec Fabrice Marouvin et a su habilement surfer entre Sandra et son 2ème adjoint.



Jusqu'aux élections législatives...



Fabrice Marouvin désigné à l'unanimité candidat de la Droite et du Centre



Fabrice Marouvin, comme à son habitude, avait entamé depuis longtemps un patient labourage du terrain de la 7ème circonscription. Mais surtout, il avait su nouer d'excellentes relations avec tous les maires de Droite et du Centre de la circonscription, ce qui les avait tous amenés à prendre position en sa faveur.



C'est donc tout naturellement que lors d'une réunion à l'Etang Salé, en présence de tous les ténors de la Droite dont Didier Robert et Michel Fontaine, la plate-forme avait apporté son total soutien à la candidature de Fabrice Marouvin face à Thierry Robert.



Les choses se présentaient donc bien et l'on pouvait raisonnablement espérer voir le candidat de la Droite mettre en difficulté Thierry Robert, voire même le battre. Sur le papier, Saint-Leu n'est pas une si grosse commune que ça et on pouvait raisonnablement voir l'avance que Thierry Robert aurait prise dans sa commune et aux Avirons être contrebalancée par les scores de l'Etang-Salé, Saint-Louis et l'Entre-Deux. La décision se serait donc faite sur Saint-Paul et si Joseph Sinimalé avait mouillé la chemise comme il sait si bien le faire, tous les espoirs étaient permis à Fabrice Marouvin.



Michel Fontaine revient sur sa parole



C'est là qu'entre en scène Michel Fontaine. Revenant sur la parole qu'il avait donnée lors de la réunion de l'Etang Salé, il prend contact avec Sandra Sinimalé et la pousse à présenter sa candidature, lui garantissant le soutien des Républicains. Ce qu'elle finit par faire...



Pourquoi le sénateur-maire de Saint-Pierre a-t-il agi de la sorte ? Pour des raisons strictement personnelles liées à sa candidature en fin d'année au mandat de sénateur.



Toujours est-il que voilà la Droite divisée. Tous les observateurs bien au fait du terrain dans la 7ème circonscription savent pertinemment que Sandra Sinimalé va faire un score ridicule. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est confirmé dimanche dernier.



Mais le but de Michel Fontaine n'a jamais été de la voir élue. Il voulait en fait casser l'unité retrouvée du conseil municipal de Saint-Paul car il craignait que Joseph Sinimalé, du haut de nombre important de grands électeurs que compte Saint-Paul, n'ait des velléités de se présenter au Sénat. Ce qui aurait pu l'empêcher lui même d'être élu.



En soufflant sur les braises et en relançant la haine entre Sandra Sinimalé et Fabrice Marouvin, il avait la certitude de casser le conseil municipal en deux et donc de rendre impossible, ou en tous cas bien plus difficile, une candidature de Joseph Sinimalé au Sénat.



Accessoirement, il donnait un coup de main à Thierry Robert en lui garantissant sa réélection, et pouvait espérer un retour d'ascenseur du député-maire de Saint-Leu dans une élection où il n'aurait pas lui même été candidat.



Et enfin, il évitait l'émergence d'un nouvel homme fort à Droite dans le Sud, qui plus est un proche de Didier Robert...



Le scénario infernal est enclenché



La manoeuvre a réussi au-delà de toutes les espérances. Sandra Sinimalé n'a réussi à récolter qu'un peu plus de 7% des suffrages, mais ces voix manquantes ont suffi à Thierry Robert pour distancer Fabrice Marouvin.



Le coup était encore rattrapable. Il aurait suffi que Joseph Sinimalé se mobilise sur le terrain pour que le retard puisse être comblé. C'était compter sans la susceptibilité de Sandra Sinimalé qui, prenant prétexte d'une critique de Fabrice Marouvin à son encontre le soir du 1er tour, dans l'exaltation des résultats, a pris la mouche et décidé d'appeler à voter pour Thierry Robert.



Et voilà Joseph Sinimalé et Didier Robert coincés.



Le scénario infernal est enclenché. Le président de Région demande au maire de Saint-Paul de désavouer sa fille, ce que ce dernier ne peut faire sans faire exploser sa famille. Impensable pour lui...



Situation inacceptable pour Didier Robert.



On peut donc raisonnablement s'attendre à des mesures de rétorsion dès la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier que Sandra Sinimalé est employée à la Région comme attachée du groupe majoritaire, un poste assimilé à un poste "Cabinet", un emploi basé sur la confiance entre l'employé et son patron, et duquel on peut être viré du jour au lendemain. Sans préavis...



Ce qui ne laissera pas sans réactions Joseph Sinimalé qui pourrait alors se rapprocher de Thierry Robert... et d'Emmanuel Macron.



Voilà comment s'écrit l'Histoire...



A quoi ça tient? Au caractère colérique d'une fille-à-papa et aux manoeuvres en coulisses d'un sénateur pour se faire réélire... Pierrot Dupuy Lu 1627 fois



