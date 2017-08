Mail Culture La rue Sainte-Anne à Saint-Denis aux couleurs du Guandi 2017

En coopération avec la ville de saint-denis, tous les temples chinois organisent pour leur 9e édition consécutive, l'événement Guandi pour son 120èe anniversaire à l'ile de la Réunion. Né le 24ème jour du sixième mois lunaire, Guandi est célébré doublement: le 17 juillet 2017 et ce 15 août 2017. Ce sont deux jours exceptionnels, placés sous le signe de la bienveillance et des vraies valeurs véhiculées par le Guandi qui s'annoncent.



Selon le calendrier chinois luni-solaire, l'année embolismique* comporte un 13ème mois. C'est de fait, le mois de juillet qui se veut d'exception dans les représentations et qui apporte toutes ces connotations d'exception et d'embolismique à ce grand culte Guandi. Cette année est marquée du chiffre 9 et symbolise la puissance, le majestueux ou encore rappelle le chiffre du dragon. Guandi, le Dieu Guerrier, est reconnu et vénéré à la Réunion pour ses valeurs morales, pour son courage, sa grandeur, son honneur et son honnêteté.

Le Guandi Réunion 2017 reconnu au niveau international



Pour accueillir ces festivités, les adeptes des temples chinois et plusieurs délégations en provenance des temples du Shan xi, province natale de Guan Di, des représentants de la ville de Taîyuan, des provinces de Hubei et de Henan contribueront à témoigner de l'importance de la communauté chinoise dans notre ile.



L'événement regorge d'autres surprises et d'invités. Parmi eux Guan ZHI JIE le 59ème descendant de Guan Gong ainsi que nos voisins de l'océan Indien (ile maurice, les seychelles et madagascar).

Le culte Guandi à la Réunion s'inscrit depuis 2017 dans le calendrier internationnal des festivals dans ce même registre.



En attendant le prochain Guandi exceptionnel 2025, l'invitation est lancée à toute la population réunionnaise, petits et grands à venir contempler les nombreuses animations, spectacles, performances artistiques telles que la danse des lions et dragons ainsi que la gastronomie chinoise.



*Le calendrier grec et le calendrier hébreu insèrent un mois supplémentaire dans certaines années dites embolismiques pour faire coïncider l'année lunaire et l'année solaire.

