La résidence Fleur de Café inaugurée à Ste-Clotilde

Une nouvelle résidence dans le quartier de Sainte-Clotilde a été inaugurée ce mercredi par Monique Orphé, élue au Logement et à l'Habitat, Gérard Françoise, élu de secteur et Jean-Claude Lacouture, Président de la SEMADER.



La résidence, baptisée Fleur de Café, se compose de 61 logements disposés en deux bâtiments et se situe rue Pitel. Elle propose une configuration mixte. Composée de 41 LLS (Logement Locatif Social) et 20 LLTS Logements Locatifs Trés Sociaux ), cette opération vise à répondre à l’importante nécessité de logements pour les plus précaires. Sous l'impulsion de la Ville de Saint-Denis et avec l’expertise de la SEMADER, elle est censée être au service du "mieux vivre-ensemble" des dionysiens et des dionysiennes.



Durant cette inauguration, 23 familles ont reçu les clés de leur nouveau logement, accompagnées d’un contrat honorifique de la ville de Saint-Denis. "A l'heure du développement des villes de demain, le quartier de demain se veut plus humain, offrant plus de convivialité et de proximité", a déclaré Jean-Claude Lacouture.