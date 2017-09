La rentrée pour les fainéants

Empêtré avec une boule de laine d'emmerdes entre son projet de Métro Express, où les squatteurs, qui sont sur le tracé négocient dans une surenchère à coups de chantage et de millions avec la complicité des " raper zalimett". Où les talents de son équipe gouvernementale à fournir plus de scandales qu'il n'en faut pour le bonheur de la presse qui en font leur Une chaque jour.



Faites vos jeux. Rien ne va plus.



Notre Attorney général Ravi Yerrigadoo garant du judiciaire semble vouloir accélérer la chute programmée du gouvernement. Notre boule doux est impliqué pour blanchiment d'argent dans une affaire de pari en ligne. Décidément ! La Mauricienne soupçonne un concours en interne pour faire mieux que les autres petits camarades.



A côté de ça des prétendantes à miss Mauritius ont claqué la porte du comité organisateur sous prétexte de refuser d'être des "poupettes". Avouez qu'on touche les étoiles et la Lune.



Revenons sur le quotidien de La Mauricienne qui loin, très loin de toute cette pagaille généralisée a des préoccupations de "feignasse"



– Extraire sa carcasse du lit en essayant de positiver. Après tout décembre c'est dans trois mois

– Se connecter à la banque en ligne, regarder l'état de son compte bancaire, re regarder les chiffres de dommages et intérêts que réclament Dawood Rawat et famille, miss Soornack, Navin Ramgoolam, Betamax et consorts et vouloir rendre l'âme

– Sortir du placard les maillots de bain et les robes légères et les ranger. Noter d'acheter "comment maigrir en 10 jours" et penser à manger des graines

– Aller à un cours de yoga Pilates parce que cette année, la priorité c'est de s'occuper de son corps, puis finalement renoncer et s'installer devant Netflix

– Poser fièrement du quinoa sur la table parce qu'on a envie de manger sain puis préparer une tarte banane. Manger des fruits c'est mieux

– Prendre une vitamine C à 17 heures parce qu'on a un coup de barre

– Manger du chocolat noir à 22 heures parce qu'on a un coup de blues

– Frôler l'arrêt cardiaque en voyant le débit internet de chez Orange et se rappeler de bouger chez Emtel. Puis de réaliser qu'on a bougé chez Orange pour la même raison

– Guetter fébrilement le tirage du loto pour pouvoir payer sa facture d'électricité

– Courir partout en n'étant à l'heure nulle part

-Répondre dans sa tête à notre ministre Etienne qui du haut de son crâne à la Kojak a balancé : «J’ai été lauréat, j’ai plusieurs licences et même un Post-doctorat ».

Lorsqu'on a des allégations de violences conjugales coller aux basques. Un connard reste un connard peu importe ses diplômes

– Se demander si on fait partie des fainéants







