Mail Société La protestation s'organise contre une déchetterie de la CIVIS Des riverains et des parents d’élèves protestent contre la construction d’une déchetterie à proximité de l’école élémentaire Pablo Picasso à la Ravine des Cabris. Un recours a été déposé au tribunal administratif.

"Nous ne sommes pas contre la construction d’une déchetterie mais pas à moins de 200 m d’une école", grondent Elyse et Thierry. Le couple réside à 50 m en face du chantier, commencé depuis plus de deux semaines. Tractopelles, camions, les ouvriers s’affairent à préparer le terrain.



Une déchetterie de 5000 m2 va bientôt voir le jour dans le chemin Palama à la Ravine des Cabris. Une installation qui entre dans le cadre du programme de développement du réseau de déchetterie sur le territoire de la CIVIS. Ce plan de rattrape structurel initié par la collectivité comprendra 8 déchetteries dont 4 sur la commune de Saint-Pierre. Deux autres sont à l' étude du côté de Saint-Louis.



"Au début nous pensions que c’était un parking ou une aire de retournement pour les bus. En fouillant un petit peu, nous avons appris qu’il s’agit d’une déchetterie avec 8 bennes de 30 m2", explique Thierry qui s’est procuré l’appel d’offre pour la gestion des 4 déchetteries divisées en deux lots.



Encombrants, déchets verts, métaux, gravats inertes, verres, plastiques, carton, mais aussi piles ou huile de vidange...les ordures ménagères et autres déchets sources de nuisances olfactives, ne seront pas admis.

Des craintes pour la sécurité des enfants



"C’est un non sens", proteste tout de même Elyse. "Nous sommes bien conscients qu’il s’agira de déchets propres mais pas à côté d’une école, la deuxième de France avec ses 574 élèves", pointe-t-elle. Poussières, rotation des camions d’évacuation vers les sites de traitement, riverains et parents d’élèves craignent pour la sécurité des enfants dans un chemin où à l’heure d’entrée et sortie des classes, la circulation y est déjà saturée.



Une fois l’information connue, la mobilisation s’est organisée. Une pétition et des courriers ont été lancés et un recours a été déposé au tribunal administratif pour défaut de permis de construire. Sur le permis affiché depuis quelques mois, seuls sont inscrits la construction d’un local de 30 m2 et deux places de stationnement, "c’est d’ailleurs pour cela que nous ne nous sommes pas affolés au début", précise Thierry.



Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui règne. "On a l’impression que l’on nous cache quelque chose". Parents et riverains déplorent le manque d’information autour de la construction de cette déchetterie. "Si c’est réglementaire pourquoi si peu ou pas de communication à destination des riverains", s’interroge le couple. D’autant que ce dernier a identifié un lieu qu'il juge plus à même de recevoir cette nouvelle déchetterie. Un site qui accueille déjà des déchets verts, situé derrière le Leclerc de la Ravine des Cabris.

