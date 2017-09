La prime à la casse étendue à l'achat d'une voiture d'occasion à partir de 2018

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a dévoilé, hier, quatre des premières mesures de son plan climat. Réservée jusqu’ici aux revenus modestes, la prime à la casse sera étendue à partir de 2018 à tous les propriétaires de véhicules essence d’avant 1997 ou diesel d’avant 2001, a précisé le ministre au journal Libération. Une prime de 500 à 1000 euros pour l’achat d’un véhicule neuf mais également pour les véhicules d’occasion récents portant une vignette Crit’Air 0,1,2. La prime à la casse sera doublée pour les foyers non imposables.



Cette mesure devrait concerner plus de 100 000 véhicules d’après l’ex-présentateur.



Afin d’inciter les automobilistes à passer à l’électrique, une prime à la conversion de 2 500 euros sera octroyée. De plus, le malus pour les voitures les plus polluantes sera abaissé de 127 grammes de CO2 par km à 120.



Autres mesures, l’extension et la revalorisation en 2019 du chèque énergie qui devrait permettre d'aider quatre millions de ménages aux revenus très bas et la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime.