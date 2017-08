La première maison "Halte Alzheimer" de La Réunion inaugurée au Tampon

Parce que la maladie touche également les proches qui oeuvrent quotidiennement pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, la première maison "Halte Alzheimer" de l'île a été inaugurée ce mardi au Tampon en présence du maire André Thien Ah Koon et Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental.



Avec 1862 personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée autonomie au Tampon, cet espace financé par la commune, le Rotary Club et le Département, a pour objectif d’accueillir les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs dont notamment la maladie d’Alzheimer et permettre aussi aux aidants de bénéficier d'un moment de répit.



"Entre 45 000 à 49 000 aidants familiaux à La Réunion. Les politiques publiques se doivent d’accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie et l’aidant car de la cohésion familiale découle la cohésion sociale", a déclaré Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental.



D’autres structures pour les personnes atteintes d’Alzheimer dans la région sud mais aucune n’investissait le champ social. Installée au 32 rue Mickael Gorbatchev, la halte Alzheimer proposera ainsi gratuitement aux personnes âgées des ateliers de couture, dessin, stimulation de la mémoire ou encore de prévention des chutes.



L’aidant y trouvera une oreille attentive par le biais de groupes de parole menés par des bénévoles formés et encadrés par des médecins gériatres. Parmi ces bénévoles, Edith Bonneau, "celle grâce à qui cette halte Alzheimer a vu le jour et qui m’a abordé alors que je marchais dans un très beau jardin du Tampon", a raconté André Thien Ah Koon lors de son discours.



Pour toute inscription, se rendre à la maison des Générations du Tampon ou directement à l'espace halte Alzheimer ou encore en téléphonant au 0800 585 585 (appel gratuit depuis un poste fixe).