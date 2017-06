La préfecture fait le point sur le chavirage du bateau à Saint-Gilles

Le 25 juin 2017, à 15h23, le CROSS Réunion a été prévenu par plusieurs témoins qu’une embarcation était retournée à l’entrée du port de Saint-Gilles. Le poste de plage des Roches Noires a confirmé la détresse et a engagé trois jets ski dont celui du poste de plage de l’Ermitage.



Un avis de forte houle était en cours sur toute la côte Ouest, rendant l’engagement des moyens et les opérations de recherche et de sauvetage très difficiles.



Le CROSS Réunion a immédiatement diffusé un message de détresse sur zone (MAYDAY RELAY), tout en engageant les moyens nautiques du CODIS, de la SNSM de Saint-Gilles et l’hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie.



Neuf personnes, dont deux membres d’équipage, se trouvaient à bord au moment de l’accident alors que le navire faisait route vers le port de Saint-Gilles. Huit personnes ont été récupérées par les moyens nautiques sur zone et prises en charge par le SAMU. Deux d’entre elles sont décédées et une personne est toujours portée disparue.



Les recherches pour tenter de localiser la personne disparue ont été suspendues à la tombée de la nuit par moyens dirigés, au regard des conditions météos très défavorables sur zone.



Le navire, quant à lui, a été ramené au port de Saint-Gilles grâce à l’intervention des jets ski des MNS, et sécurisé par les bénévoles de la station SNSM de Saint-Gilles.