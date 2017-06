La pousse au port le dimanche après-midi

Y'en a marre de la pollution sonore et des risques potentiels d'accident sur le front de mer ! Tous les jours wk et jours fériés c'est reparti pour un tour ! Les forces de l'ordre sont aux abonnés absents (manque de moyens ? ) et le pompon qui me hérisse le poil est de voir ces spectateurs qui viennent avec enfants, quelle tristesse ! Je conçois que la moto soit une passion mais pas à n'importe quel prix ! Pourquoi ne pas aller dans les zones industrielles désertées ?



Faudra-t-il attendre la goutte d 'au qui fera déborder le vase ? Pour rappel c'est un lieu dédié à la promenade et aux loisirs. J'ai déjà été moi même frôlée une fois par un motard et croyez bien que ça fout la trouille ! Et il y a de plus en plus de grosses cylindrées qui s'y mettent maintenant et font chauffer la gomme. C'est insupportable !