La popularité d'Emmanuel Macron en hausse

Emmanuel Macron a gagné en popularité. Le Président de la République a gagné 4 points en un mois et s’établit à 46% selon un sondage Ifop publié dans Le Journal du dimanche. 46% des sondés se disent donc "satisfaits" de son travail. Sa cote de popularité connaît une hausse constante depuis le mois d’août. Mais rappelons qu’elle est en retard de 16% par rapport au mois de mai, juste après son élection.



Son Premier ministre, Édouard Philippe est également de plus en plus populaire avec une hausse de 2% par rapport au mois dernier. Il s’établit à 49%. Lui aussi connaît néanmoins un retard de 6% par rapport au mois de mai.