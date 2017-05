Mail A la Une .. La plateforme de droite soutient Fabrice Marouvin plutôt que Sandra Sinimalé Si c'est Sandra Sinimalé qui a obtenu l'investiture LR sur la 7ème circonscription, la plateforme de la droite réunionnaise soutient Fabrice Marouvin, investi par l'UDI.

L’association réunionnaise Aïna à l’honneur sur la Route du Rhum ème circonscription, a donné une conférence de presse ce mercredi, très entouré.



Etaient notamment présents pour l’occasion Didier Robert, Daniel Pausé (maire de Trois-Bassins), Jean-Claude Lacouture (maire de l'Etang-Salé), Cyrille Hamilcaro ou encore Yolaine Costes, ainsi que sa suppléante Clodine Bois.



Sandra Sinimalé "candidate dissidente"



Celui qui dit avoir été initié à la politique par Alain Bénard bénéficie en effet du soutien de la plateforme de la droite réunionnaise. Mais pas de l’investiture du parti Les Républicains, qui a été délivrée par Paris à sa collègue du conseil municipal : Sandra Sinimalé. Fabrice Marouvin bénéficie lui de l'investiture UDI.



Si l’électeur pourrait s’y perdre, Didier Robert affirme qu'il n’y a rien d’incohérent dans le soutien à Fabrice Marouvin. "L’investiture LR n’a plus de sens aujourd’hui, et les Républicains ne font pas la plateforme à eux seuls", défend le président de Région. Pour lui, la plateforme a "pleinement joué son rôle" et c’est Sandra Sinimalé, à qui il a été "proposé de se retirer", qui se pose finalement en "candidate dissidente" par rapport à cette plateforme.



De son côté, Fabrice Marouvin indique se réjouir de cette "investiture de cœur", même s’il avoue s’être "battu" pour obtenir celle des Républicains. Le candidat, qui tient à rappeler qu’il est bien "de droite", fait savoir qu’en cas d’élection, il siègerait avec le groupe UDI à l’Assemblée nationale.



Thierry Robert, un "candidat fantôme"



Cette conférence de presse a également été l’occasion pour le candidat de 42 ans d’aborder brièvement les points phares de son programme. Il évoque notamment l’instauration du revenu minimum étudiant, destiné à éviter "la tracasserie des parents", la volonté de mettre en place des "mesures pour soutenir les entreprises" et aborde en outre la problématique du logement.



récents événements , Fabrice Marouvin tacle : "Il n'a pas besoin de déboires pour être affaibli, il s'est affaibli tout seul. Son bilan est inexistant". Et l'élu saint-paulois de conclure : "C'est un candidat fantôme, sur le terrain, personne ne me parle de lui". Marine Abat Lu 866 fois



