La photo du météore dans le ciel réunionnais

L’une des rares photos du phénomène lumineux observé hier sur notre île et à Maurice a été prise par Burty Makoona, un photographe Mauricien.



En effet hier, aux alentours de 18h30 ce phénomène a été observé à différents endroits de l’île.



Sur le cliché, on peut observer l’intensité du phénomène se reflétant sur l’océan.



"Il parait de plus en plus probable que le phénomène observé était effectivement un bolide en cour de désintégration lors de son entrée dans l’atmosphère. Le boum étant lié à son explosion", avait précisé hier Actus Météo 974.