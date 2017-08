Inédit à la Réunion, Perma’kiltir Réunion organise une série de conférences sur la permaculture du 28 août au 1er septembre 2017 sur les communes de Bras Panon, Saint Louis et La Possession.La permaculture c’est quoi? Nous en avons tous déjà entendu parler mais personne n’en connait réellement le sens.Rémy MALET, formateur de la SCIC Perma’Kiltir Réunion vous propose un avant-goût de ce que peut vous apporter la permaculture dans votre vie professionnelle et domestique, en alliant soin de la Nature, bien-être humain et partage.Au-delà d’une pratique agricole, la permaculture nous concerne tous.Que vous ayez ou non un emploi, que vous viviez en appartement où en "case à terre", que vous ayez un handicap ou non…Chacun a la capacité et le potentiel pour accompagner l’indispensable transition de notre société.Venez découvrir comment concevoir des systèmes humains, écologiques, efficaces et riches de sens grâce à la permaculture.Rendez vous le 28 août 2017 à 18h à la Mairie de Bras Panon , le 31 août 2017 à 18h à la Mairie de St Louis et le 1er septembre 2017 à 18h à la Mairie de la PossessionPensez à réservez dès maintenant par mail : formation@permakiltir.re ou au 0692 50 48 12 et n’hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet: www.permakiltir.re