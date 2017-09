La nouvelle proposition des commerçants à l'étude dès mardi

"Le Maire de Saint-Denis, accompagné d’élus de la Ville et des services techniques, a reçu ce soir une délégation des commerçants et artisans, des riverains, de la CCIR et de la Chambre de métiers, dans le prolongement de leur manifestation de ce jour.



Il ressort de cette rencontre une volonté commune de faire évoluer certains aspects du plan de déplacement vers une prise en compte plus équilibrée des intérêts de tous les usagers concernés : riverains, automobilistes, commerçants, artisans et usagers des transports en commun.



A cette occasion ont été évoquées les pistes déjà à l’étude par les services techniques de la Ville, suite au Comité de suivi du mardi 29 août dernier.



Dans un esprit de co-construction, le collectif des commerçants et riverains a soumis une proposition nouvelle. Cette piste de réflexion sera instruite prioritairement par les services de la Ville dès demain matin, mardi 12-09, afin d’en évaluer la faisabilité, pour une restitution en Comité de suivi dès la fin d’après-midi à 17h, en plus des autres scénarii déjà en cours.



Si le scénario du Collectif et/ou les autres scénarii s’avéraient probants, le maire prendrait alors immédiatement les dispositions afin que ces solutions soient mises en œuvre dans les jours suivants.



A l’issue de cette réunion, les deux parties se félicitent de l’esprit de dialogue et de la capacité de chacun à dépasser les a-priori et à privilégier l’écoute et la responsabilité dans le souci de l’intérêt général."