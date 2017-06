La nouvelle ministre de la Santé veut rendre 11 vaccins obligatoires

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé dans une interview au Parisien qu'elle envisageait de rendre onze vaccins obligatoires."Aujourd'hui, en France, la rougeole réapparaît. Il n'est pas tolérable que des enfants en meurent. Dix sont décédés depuis 2008", déclare-t-elle, en regrettant que ce vaccin ne soit que recommandé et pas obligatoire.La ministre cite comme autre exemple la méningite, et dit envisager de rendre ces vaccinations obligatoires "pour une durée limitée, qui pourrait être de cinq à dix ans".Actuellement, les vaccins obligatoires sont contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP).Pour la tuberculose, la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la grippe, l'hépatite B, le zona, les infections à haemophilus influenzae de type B, à pneumocoque, à méningocoque C et les infections à papillomavirus humains, les vaccinations sont recommandées.Un projet de loi de Marisol Touraine prévoyait déjà "l'extension de l'obligation vaccinale à 11 vaccins, selon la recommandation du groupe piloté par le professeur Fisher", texte qui était l'aboutissement d'"concertation citoyenne" sur la vaccination en 2016. Un comité avait ainsi recommandé en décembre de rendre "obligatoires" de façon temporaire jusqu'à 11 vaccins, contre trois actuellement, pour remédier à la "baisse de la couverture vaccinale" liée à la "perte de confiance" des Français dans la vaccination.