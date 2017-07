Mail Communiqué La nouvelle agence mobile d’Air Austral, "Contain’Air", désormais sur les routes réunionnaises





C'est dans cet objectif qu'Air Austral s'est lancée dans un tout nouveau projet, celui de créer sa propre agence mobile pour sillonner toute l'île et aller à la rencontre des réunionnais : Le "CONTAIN’AIR"



Ce "Contain’air" de 20 pieds, climatisé, est équipé des sièges Extra-couchette d’Air Austral, afin de permettre aux réunionnais de pouvoir regarder et tester ce nouveau concept lancé en décembre 2016, inédit sur l’axe Réunion-Paris, de paires de lunettes en Réalité Virtuelle pour une vision 360° des cabines des avions de la compagnie, comme si on y était, ainsi que d’écrans numériques permettant de réserver, d’acheter des billets et/ou d'adhérer au programme de fidélité Capricorne.



Une équipe commerciale dédiée se tiendra à disposition des réunionnais pour les conseiller et répondre à l’ensemble de leurs questions, là où ils se trouveront, sans qu’ils aient à se déplacer.



Le "Contain’air" sera dans un premier temps installé dès aujourd’hui sur les sites du partenaire hôtelier d’Air Austral : L’Hôtel Lux* Saint Gilles et l’Hôtel le Récif avant de se lancer, dès le mardi 2 août 2017, sur les routes réunionnaises !



Toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet de la compagnie :



