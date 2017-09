La navette Cassini de la Nasa amorce sa plongée vers Saturne

La navette Cassini a amorcé hier sa plongée, mettant fin à un voyage de vingt ans et à treize années d’orbite autour de la planète géante.Lancée en 1997, Cassini a effectué un vol de sept ans, devenant la première navette à entrer en orbite autour de Saturne.Elle a régulièrement alimenté la Nasa en images exceptionnelles et inédites, notamment des anneaux de Saturne, de son asthénosphère et de ses lunes.En 2005, un des modules de la navette s’est détaché et s’est posé avec succès sur Titan, la plus grosse lune de Saturne, révélant des mers de méthane et d’éthane.Son voyage final a permis de récupérer des données de mesures de l’atmosphère de Saturne. La navette Cassini a envoyé des données jusqu’à l’impact.Vous pouvez suivre le trajet final de Cassini en direct et le compte à rebours sur le site de la Nasa