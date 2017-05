La montagne qui fait Pschitt !!! à La Possession

Le mois dernier à la mairie de La Possession, la maire fait un point avec sa DGS du moment. Certainement de santé fragile, cette dernière quitte le bureau de sa patronne, stressée elle part voire un médecin pour un arrêt maladie.



Il n’en faut pas plus pour que la rumeur enfle, la DGS aurait rendu son tablier après 7 mois d’exercice, ce qui correspond à la moyenne d’exercice de ses quatre prédécesseurs.



Aussitôt nos désintéressés DGA se mobilisent pour soutenir leur collègue en difficulté et dénoncer la situation dans une lettre ouverte adressée à madame le maire, quel aventureuse défiance ! Rassurez-vous, pas de démission collective en vue, madame le maire serait capable d’accepter ! Pas non plus de préavis de grève générale, le fauteuil encore tout chaud de la DGS pourrait échapper à l’un d’eux ! Ils dénoncent une soi-disant instabilité de l’administration et demande non pas la réintégration de leur directrice, mais un médiateur pour pouvoir encore plus mieux travailler avec la maire, comme c’est mignon….



Les syndicats jamais immobiles et surtout contraints de ne pas rester sans réaction, sinon cela finirait par se voir, décident courageusement de déclencher aussitôt un monstrueux débrayage sur le parvis de la mairie. Les objectifs sont clairs, soutenir la DGS démissionnaire et les DGA désemparés, et dans le même temps, pourquoi pas, demander la démission du vilain directeur de cabinet.



Le surlendemain 40 agents syndiqués se retrouvent devant la mairie avec quelques DGA se sentant un peu obligés d’être présents pour débrayer et protester énergiquement contre l’autocratie municipale. A l’ouverture des bureaux, madame le maire, sourire ultra brite, sort tranquillement saluer un à un les furieux manifestants avant de prendre la parole pendant une heure. L’action sociale vigoureuse se transforme en une réunion publique, made in super mairesse, devant des syndicats pétrifiés et des cadres téméraires mais blancs comme une bichique javellisée. Chacun contemple le vernis de leurs chaussures et l’accumulation des nuages sur la montagne. Mmmm ! Il va pleuvoir !



La maire leur signale qu’elle vient de retrouver par mégarde ce matin, sous une corbeille de papiers, un déficit de 25 millions, pas rien ! Soyez compréhensifs quand même ! Pschitt !!! Son directeur de cabinet ? Il est un peu maladroit c’est vrai, mais celui qui porte la bientraitance comme principale valeur et qui n’aspire qu’à rendre le monde meilleur ne peut pas foncièrement être méchant, Pschitt !!! Les agents auraient-ils un problème avec lui parce qu’il est zoreille ? Pschitt !!!



La DGS ? Elle ne lui a jamais remis sa démission, l’entretien qu’elle a eu avec elle s’est déroulé en présence de son premier adjoint qui peut témoigner de la bonne tenue de leur rencontre Pschitt !!! La DGS est simplement victime d’un burnout après avoir beaucoup travaillé ces derniers temps, pschitt !!! D’ailleurs si vous souhaitez vraiment soutenir la DGS, elle vous demande de reprendre le travail pour assurer la continuité du service public qui lui est chère, Pschitt !!! La maire rencontrera sa DGS à son retour, elle n’a aucun reproche à lui faire et verra avec elle comment corriger les éventuelles difficultés….pschitt !!!!



Voilà la vérité municipale rétablie, maintenant tous au travail…Pschitt !!!



Mais attention l’histoire n’est pas terminée, car trop c’est trop, quelques indomptables élus municipaux, menés par le plus gros d’entre eux, considèrent que cela ne peut plus durer et profite du départ en vacances de notre édile locale pour ourdir une fronde générale et pousser la maire à rendre son trône, si peu convoité. On va voir ce que l’on va voir !!



Trois semaines plus tard, retour de la guide suprême, la tension est à son comble !!! Que va-t-il se passer ? La DGS est rentrée comme si de rien n’était, a réalisé trop tard que le costume était peut-être un peu trop grand pour elle Pschitt !!! Nos intraitables élus se planquent, en attendant la prochaine remontée de bretelles de la douce souveraine communale, pschitt !!!



Depuis l’action municipale de pointe à reprit, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on se congratule dans les couloirs, on marche dans le bonheur cosmique et sidéral…Argh ! Merci de me montrer le lumineux chemin pour devenir un meilleur disciple communal….Argh ! Viens à l’aquafitness, dimanche après le concours DJ on débattra de la sexualité des têtards...Argh ! J’ai pensé à toi pendant ma séance de méditation cosmique de l’inde de l’Himalaya…Argh ! Allons compter les Papangues au clair de lune…Argh ! Tout déborde de bon sentiment comme dans un film de Lelouch, ou une touchante et sincère histoire de Walt Disney…Argh ! C’est tellement émotionnant que mon canal lacrymal….Argh !!!!



Bisous, bisous les choupinous municipaux !!!