La mode 100% coton débarque à La Réunion

Du 100% bio presque 100% réunionnais… Chemises, t-shirts, polos, shorts, bobs et bonnets 100% coton bio, bientôt entièrement fabriqués à La Réunion. Bien qu’elle soit déjà un succès en métropole, Vincent Sellom, 28 ans, a décidé de lancer sa marque Moero à La Réunion l’année dernière. Fils d’une Bretonne et d’un Réunionnais, cet ancien menuisier s’est installé pour de bon sur l’île depuis juin, 4 ans après la création de la marque."J’ai décidé de me lancer dans le bio quand j’ai entendu que les produits chimiques sur les vêtements étaient mauvais, que ça grattait, tout simplement, raconte-t-il, et j’ai réalisé que le bio était bien plus agréable, naturel et on sait ce que l’on porte et d’où ça vient". Après avoir réalisé une étude de marché en métropole puis à La Réunion, Vincent affirme que "le prix est abordable".Si le produit de base est pour le moment produit à l’étranger, la broderie, sérigraphie et les finitions sont réalisées ici. Le coton bio provient de la Turquie, principalement. "Le but est de créer un atelier à La Réunion et de fabriquer les habits de A à Z", explique Vincent.