Mail A la Une . 25e commune: La mise en garde de Claude Hoarau aux élus de St-Louis Lettre ouverte de Claude Hoarau aux élus de Saint Louis.

Mesdames, Messieurs

Vous êtes convoqués en conseil municipal ce mercredi 26 juillet afin de vous prononcer sur une délibération visant à annuler celle de novembre 2016, favorable à la création de la commune de La Rivière par détachement de la commune de Saint-Louis de l’actuel canton de la Rivière. Je me permets de m’adresser à vous publiquement afin d’insister sur la responsabilité qui est la vôtre au regard de l’Histoire.

Le projet de création de la commune de La Rivière qui a fait l’objet de l’arrêté préfectoral de mars 2017, est l’aboutissement d’un processus très long et très complexe.

En effet, entre le lancement de la pétition qui a recueilli les signatures de plus d’un tiers des électeurs de La Rivière en fin 2002, et l’arrêté préfectoral près de 15 ans se sont écoulés.

Il a fallu vaincre les réticences parisiennes, car toujours on nous disait "c’est incompréhensible, nous en France on réduit le nombre des communes, vous voulez l’augmenter". Nous avons franchi tous les obstacles grâce aux circonstances politiques particulièrement favorables : engagement du Président, liens resserrés avec l’Elysée, soutien de deux députés, et action volontariste de la Ministre de l’Outre-Mer. De telles circonstances ne se présentent que très rarement. Vous voulez remettre en cause l’arrêté préfectoral de mars dernier. Les conséquences sont tout-à-fait prévisibles : Seul un autre arrêté peut annuler le premier. Pour créer alors la commune de La Rivière, il faudra un troisième arrêté qui imposera une nouvelle procédure, dans des circonstances politiques infiniment plus défavorables. C’est ce qui fait dire dans les milieux officiels, Préfecture et sous-préfecture, que "si on ne fait pas maintenant, on ne le fera pas". En adoptant une délibération recommandant l’annulation de l’arrêté préfectoral, vous prenez le risque de faire capoter à jamais, un projet en passe d’aboutir : la création de la commune de la Rivière. Mesurez donc votre responsabilité. Aux élus de Saint-Louis, je veux dire : vous faites un mauvais calcul. Si la commune de La Rivière ne se fait pas en mars prochain, nous serons encore en 2020, dans la commune de Saint-Louis actuelle. Les Rivièrois en mars 2020 vous sanctionneront infiniment plus qu’en 2008. Je m’y attacherai. Vous savez ce qui arrivera alors. Aux élus de La Rivière, je veux dire : Oserez-vous vous présenter devant les électeurs de la Rivière, lorsque sur tous les murs s’afficheront les noms de ceux qui auront tué le "rêve rivièrois". Au Maire de Saint-Louis, je veux dire : Entrez dans l’Histoire par la grande porte. Soyez celui qui accepte la réduction de son mandat, pour faire naître cette commune de la Rivière, à laquelle vous-même aspirez.

"Le vrai courage, disait Jaurès, c’est de chercher la vérité et de la dire, quelles qu’en soient les conséquences".

Soyez ce maire courageux qui saura dire NON à toutes les pressions, et OUI à l’espérance des Rivièrois. Le 24 Juillet 2017

