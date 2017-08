La grande Une

La mère de Miss Réunion émue aux larmes

Erika est une maman heureuse. Sa fille Audrey a été choisie par le public et le jury à l'issue d'un show réussi, rythmé par des séquences enregistrées localement ou lors du voyage des douze candidates en Thaïlande, le tout organisé par le comité Miss Réunion et son partenaire Antenne Réunion. La jeune Saint-Joséphoise étudiante en anglais représentera La Réunion au concours Miss France en décembre prochain. Hier soir, après le stress du direct, public et VIP ont pu approcher les miss.

Karoline Chérie