La justice "serait" publique mais …mais le tribunal de St-Pierre s’en fout !

COUP DE GUEULE



La justice, ainsi que le prévoit notre Constitution, est publique. Cela signifie qu’elle doit être perceptible par tous. Et non pas confidentielle, ce qui est hélas trop souvent le cas au tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Cette justice, telle qu’elle est perçue du public sudiste, ressemble à une vaste farce… à laquelle on ne comprend goutte.



On a la nette impression qu’il s’agit d’un sketch privé, en missouk, à l’usage des seuls initiés, à savoir les juges, les accusateurs publics, les avocats et, plus rarement, les accusés. Comme une manière de quatuor clanique, mystique, sulfureux, inavouable, à l’image de ceux que se payaient les nobles d’autrefois. Auxquels le grand public n’était absolument pas convié.



Ce mardi matin, nous avons pété les plombs et ne fûmes pas les seuls. Bon nombre de simples spectateurs (il y en a beaucoup) ont fait comme nous et se sont barrés furibards : parce qu’une fois encore, on entravait que dalle !



Les avocats nous ont fait le plaisir d’approuver chaudement notre incongruité. Mais il fallait que ce soit fait.



A quoi nous sert d’avoir à Saint-Pierre un des meilleurs barreaux de France et d’Adélie ? Nombre de nos avocats savent donner de l’organe sans micro ; il y en a même à qui il faudrait plutôt proposer une sourdine, comme les Djalil, les Rafi, les Isse, les bâtonniers Hoareau… quand d’autres chuchotent à la seule intention du Président.



Les microphones (si ! si ! ils existent) ne fonctionnaient pas, au grand dam de l’huissier qui nous avoua son impuissance par gestes.



Il y avait une affaire intéressante, celle de quatre clampins de Saint-Louis, des abrutis qui se sont mutuellement tabassés pour cause que l’un d’eux astiquait une donzelle qu’un autre convoitait. Bref… de quoi vous faire rigoler.



Ben je suis désolé les amis. La Justice saint-pierroise nous a empêchés de comprendre de quoi il s’agissait.



Vous me direz que le personnel de justice n’y est pour rien. J’entends bien, ils n’ont pas assez de pognon.



MAIS QU’ILS SE FOUTENT EN GREVE, N… DE D… !



C’est à la mode, tout le monde le fait. Dire que « cela ne dépend pas de nous » n’est pas une excuse. Tout au plus un prétexte.



Ils vont peut-être m’interdire de Palais de justice après ça ?