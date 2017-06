La houle s'offre en spectacle dans l'ouest

La forte houle déferle le long de la côte ouest et sud ce dimanche. Météo France recommande la plus grande prudence aux promeneurs et autres usagers de la mer en raison de l'arrivée de ce train de houle de Sud-Ouest qui peut atteindre 3 à 4 mètres e moyenne selon les prévisions.



Sur la côte ouest, côté lagon, ce train de houle est également perceptible au loin avec des paquets de vagues qui viennent se briser sur la barrière de corail. Quelques baigneurs n'ont pas hésité ce dimanche matin à se mettre à l'eau à l'Ermitage tout en profitant du spectacle aux premières loges.