La houle a atteint son pic en cours de matinée

La houle de Sud-ouest qui déferle sur les côtes Ouest et Sud de la Réunion depuis la nuit dernière, a atteint son pic en cours de matinée avec des vagues atteignant 4 mètres en hauteur moyenne et 7 à 8 mètres en hauteur maximale.



Cet après-midi, la houle va commencer lentement à décroitre puis elle va s'amortir plus rapidement la nuit prochaine.



Le risque de submersion des plages et de certaines zones littorales sensibles aux grandes houles reste important pendant la marée haute prévue cet après-midi vers 17h.



La vigilance sera levée à 20 heures locales.



Ceci est le dernier bulletin de suivi pour cet épisode.