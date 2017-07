"La grande traversée des Handicapables en joëlettes": Une quarantaine de personnes sur les sentiers de l'île

Ils ont commencé leur grande traversée de l’ile ce matin depuis Grande Anse et en milieu de journée avaient déjà pratiquement achevé la première étape de leur parcours. Avec "la grande traversée des handicapables en joëlettes", l’Association Réunion Aventures Joëlettes, s’est lancée un sacré défi.



Après le volcan, le cirque de Salazie, de Mafate…La quarantaine de personnes qui accompagnent les trois joëlettes, donnent de leur courage pour mener à bien cette aventure.



"De belles rencontres, du beau temps, tout est calé", se réjouit Patrick Lefèvre le président de l’association et également porteur. "C’est l’occasion d’aller à la rencontre de nouvelles personnes, de présenter les joëlettes que beaucoup de personnes ne connaissent pas et de vivre une expérience inoubliable dans de magnifiques paysages ".



Demain, cap sur la 2e étape est notamment Hell Bourg. Leur arrivée est prévue au stade de la Redoute pour le 15 juillet.