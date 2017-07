Mail Courrier des lecteurs La grande misère des aînés à l'île de la Réunion doit être vue en urgence

Monsieur le Président de la République



La grande misère des aînés à l'île de la Réunion doit être vue en urgence



plusieurs milliers avec de très petite retraite, de 50€ a 600€ bien en dessous du minimum vieillesse, et même ceux qui ont 1200€ sont dans la détresse, les causes : les loyers très chère, et pour les propriétaires la taxes foncière, la vie très chère a l'île de la réunion mérite un autre regard, du COR



La CGSS Réunion refuse de nous communiqué le nombre de retraités qui sont en dessous du minimum vieillesse de 800€ et ceux qui ont ce minimum vieillesse pourquoi ils leur manque 40€ ou 150€ une enquête parlementaire est nécessaire auprès de cet organisme



LA RETRAITE



Avant de parler chiffres, contexte économique de crise, population vieillissante,… J’aimerais en tant que président de l’Association et retraité moi-même…… rappeler brièvement ce que sont retraités et retraites.



Le retraité est un être humain, qui a consacré sa vie entière à participer à la vie économique par son travail au sein de la France, qui a participé à la croissance de son pays en consommant tous les produits qui ont une TVA (contribuant à alimenter les caisses de l’Etat), et qui a participé aussi à la croissance de la population par ses enfants qui aujourd’hui, sont des adultes qui à leur tour participent à la vie éco…



C’est un être humain qui a passé toute sa vie active à payer des impôts, à verser des cotisations afin que lui soit garantie la continuité d’un salaire, lorsque la vieillesse l’empêchera d’être productif. Le retraité est aussi un être humain qui a parfois eu à subir pendant sa vie active, la contrainte du chômage parce que les institutions politiques et la vie économique de son pays n’ont pas garanti le droit constitutionnel de devoir procurer un travail à ses citoyens, qui a parfois subi aussi les maladies, les invalidités…



Le retraité a souvent hérité de ses parents une habitation ou s’est restreint toute sa vie pour enfin devenir propriétaire à part entière après de longues années de crédit couteux, sur laquelle il verse une taxe foncière et une taxe d’habitation jusqu’à sa mort. Le retraité est enfin un être humain, qui après une vie bien remplie, subit les affres de la vieillesse dans son corps qui le rend vulnérable et qui rend sa santé fragile…



La retraite est une pension que perçoit une personne à l’issue de sa cessation d’activité. Une pension bien méritée après une vie de Labeur.



STOP au RACKETTE du gouvernement sur les Petites retraites



oui 1200€ c'est des petites retraites, revoir les plafonds a 1350€



Je demande au Président de la République, et au Premier Ministre, arrêter le Rackette sur les petites retraite, oui en dessous de 1350€ c'est des petite retraite, pensez que certains ont des loyer très cher a payer et d'autres taxes et charges, des enfants et petits enfants souvent très pauvres qu'il ne pourrons plus aider, penser que ces pauvres retraités sons des consommateurs, certains ont encore des crédits, doivent payer une mutuelles santé très-très chère, se soigner alors que vous avez supprimer le droit a la santé, en plus de la mutuelle santé, la mutuelle décès, La franchise médicale : montant et plafond en 2017



Les remboursements de l'assurance maladie ne couvrent pas la totalité des frais médicaux engagés par les assurés sociaux. La franchise médicale est une des dépenses restant à leur charge au même titre que le ticket modérateur, la participation forfaitaire ou le forfait hospitalier, et beaucoup de médicament qui son moins ou plus du tous remboursé



Alors que la sécurité sociale nous a volé pendant 40 ans retrais sur les feuilles de paie assurance vieillesse c'était pour qui pour payer des salaires de ministre a tous les directeurs de la sécurité sociale oui c'est du vol.



Ces Taxes sont des impôts sur les impôts CSG, CRDS, CASA.

Pourquoi cette volonté de créer de nouveaux pauvres

Les retraités sons les nouveaux esclaves



Daniel FAIVRE

Daniel FAIVRE

Association Solidarité Inter-Génération



